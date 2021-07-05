مدير شركة سلعتي: اقترحنا التسجيل بالتوازي لسلعتي وثمرات بالأحياء





أكد مدير شركة سلعتي عمر الاميري أن الشركة غير ربحية ونوه الى أنها تأخذ هامش ربح تشغيلي نسبته 3 %، وقال في مؤتمر صحفي أمس بوكالة سونا للأنباء، حاولنا الاستفادة من الارث القديم للشركات الحكومية كانت هناك منظومات فاشلة وغير قادرة على تحقيق أهدافها فحاولنا بقدر الامكان الاستفادة من الامكانيات الحكومية ومقرنا داخل وزارة الصناعة لتجنب أي أعباء ادارية على السلع واستخدمنا مخازن تابعة لشركة السكر.

وكشف عن تقديم شركة سلعتي مقترح للحكومة ان يتم التسجيل بالتوازي لبرنامج ثمرات مع برنامج سلعتي بالاحياء حتى يتم استخدام أموال الدعم التي يقدمها برنامج ثمرات للمواطنين لاستخدامها في توفير السلع الاستهلاكية لهم من برنامج سلعتي، الا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن لم نصل معهم الى تفاهمات ونحن بصدد عقد اجتماعات معهم حتى نصل الى ذلك، ولفت الى أن برنامج سلعتي بدأ بتوفير 18 سلعة استهلاكية بأسعار في متناول اليد، وبعد ذلك تراجع الى 10 سلع أساسية بفارق من سعر السوق يتراوح مابين 20% الى 40% وأعلن عن تخطي الشركة حاجز 500 الف أسرة بواقع 2 مليون و500 ألف مواطن في ثماني عشرة ولاية وأشار الى أن ارتفاع نسبة التضخم تسببت في ارتفاع قيمة تكلفة سلة سلعتي التي بدأت ب 4900 جنيه وانتهت ب14 الف جنيه.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة