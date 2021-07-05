إلغاء الرحلات المتجهة إلى مدينة بورتسودان





أبلغت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر شركات البصات السفرية وغرف النقل بإلغاء كافة الرحلات المتجهة إلى بورتسودان والسماح للبصات المغادرة من ولاية البحر الأحمر فقط وإلى حين إشعار آخر ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة قد قرر إغلاق الطريق القومي بكل مدن غرب ولاية البحر الأحمر في هيا وتهاميام وسنكات وجبيت والعقبة وسواكن وبورتسودان بالإضافة إلى إغلاق خط السكك الحديدية ابتداءً من الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين.

بورتسودان : عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني