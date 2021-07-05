ماليزيا توضح ملابسات قضية شركة بتروناس





قالت السفارة الماليزية بالخرطوم، إن أمن بلادها لم يمارس ابتزازاً على الحكومة السودانية بإعادة الطلاب السودانيين في ماليزيا، وإنهاء دراستهم بها، في حال لم تعد لجنة التفكيك، برج شركة بتروناس.

وأوضحت السفارة في رسالة تلقتها (السوداني) أنها أصدرت منذ ديسمبر 2020م وحتى الآن 118 تأشيرة دخول لطلاب راغبين في الدراسة في ماليزيا.

وتابعت :” فإذا كانت هنالك سياسة ابتزاز لماذا أقدمنا على ذلك؟ مثل هذه الادعاءات خبيثة ولا أساس لها من الصحة، نحن نحترم سيادة القانون السوداني، وسنلتزم بجميع الإجراءات السودانية المتعلقة بالأمر”.

وأضافت السفارة:” من أجل حماية مصالح شركة بتروناس في السودان أرسلنا رسالة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية وحماية الاستثمارات وسلمت إلى حكومة السودان، في 13 أبريل 2021م، مدة صلاحية الرسالة 90 يوماً وذلك يوم 11 يوليو 2021″م .

وأكدت أن عملية التحكيم ستبدأ في العاصمة البريطانية لندن، معربة عن أملها أن يتم ذلك في سياق العلاقات الأخوية والصديقة التي تتمتع بها الدولتان .

صحيفة السوداني