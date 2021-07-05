ابنة رجاء الجداوي تكشف عن إرث والدتها الذي اكتشفته العام الماضي





وأضافت: “وصلني على البريد الخاص رسالة عن حالة طفل يعاني من مرض ضمور العضلات، ويحتاج أهله للمساعدة في توفير المال لعلاجه”.

وتابعت: “تعاطفت مع حالة الطفل لأنه رضيع كأنه طفلي، كما تعاطفت مع والدته لأنها كانت تبكي، لا سيما وأنها قالت لي إن الحالة لا تستدعي التأخير، لأنه إذا لم يعالج في فترة معينة ستتأثر الرئتين وستؤدي للوفاة”.

وأوضحت أنه “ليس من الخطأ مساعدة الناس، لكن لا بد من الحصول على تصريح من الجهة المعنية لمشاركة مثل هذه المنشورات، فالحذر واجب، وأن دائرة الشؤون الإسلامية، هي التي ستتواصل مع مثل هذه الحالات ومعرفة ما إذا كانت تستحق أم لا“، مشيرة إلى أنها “حذفت المنشور قبل أن تتواصل معها الجهة الحكومية، وأنه كان لديها إحساس بأن ما فعلته مخالفة، وأنها نشرت الدعوة من باب العاطفة وعندما أحست بأنها خالفت الأمر حذفته”.كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، اليوم الاثنين، عن الإرث الذي تركته لها العام الماضي.

وقالت أميرة مختار، وهي الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى المصرية إنها شعرت بحب كبير وغير مسبوق لها من كل الناس، معتبرة أن ذلك هو الإرث الذي تركته شخصيتها وإنسانيتها”.

ولفتت إلى أنها تشعر حاليا بحالة تعويضية من جانب محبي والدتها وجماهيرها.

وردا على سؤال حول أكثر سمات والدتها الراحلة، رجاء الجداوي، أفصحت أميرة مختار أن والدها الراحل كان دائما يقول إنه متزوج بـ”أجدع ست في مصر”، في إشارة منها إلى أن والدتها كانت تشتهر بدعم الجميع ولا تتأخر في مساعدتها لأي أحد.وأكدت أن “رجاء الإنسانة كانت ذكراها معنا طول العام الماضي، وكانت فنانة عظيمة، وقلبها كان مفتوحا لجميع الناس”.

وجاءت تصريحات ابنة رجاء الجداوي تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيلها في 5 يوليو/ تموز، بعد صراع مع فيروس “كورونا” المستجد.

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو 2020، عن عمر 82 عاما، بعد وجودها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأعلنت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة، وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشرها لمنشور قالت فيه “إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله”.

سبوتنيك