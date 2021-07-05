انهيار السوق الموازي للدولار في السودان والبنوك تقدم أسعار تنافسية





سجل الدولار الأمريكي يوم الإثنين، إنخفاضاً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء وأصبح يقدم أسعار أقل من سعر البنوك ، كمؤشر لنجاح نظام السعر الموحد الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري .

ويعتقد بعض المراقبين أن تقييد إستيراد السيارات الصغيرة قد ساهم في تقليل الطلب على الدولار مما ساهم في تحسين قيمة الجنيه السوداني بالإضافة للحملات الأمنية التي تطارد المتعاملين في النقد خارج النظام المصرفي، مع إلتزام بنك السودان المركزي في توفير الدولار للمستوردين عبر المزادات الأسبوعية.

يوم الإثنين 5 يوليو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 450.00 جنيهاً بدلاً عن 455 جنيها يوم الأحد.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 5 يوليو 2021 م، وجاء السعر 451.03590 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 452- 460 جنيه للدولار.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 76.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)