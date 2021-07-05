كمال كرار: حجب المواقع الإلكترونية ديكتاتورية ومرفوضٌ 100%





استنكر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، حجب وحظر عددٍ من المواقع المختلفة، مشدداً على أن الحجب تحت أي مبررات يعتبر ديكتاتورية. وأوضح كرار وفق (السوداني)، أن الحرية من مباديء الثورة بما فيها حرية التعبير والنشر، قاطعاً بأن الانحراف عن الثورة أخذ مدىً بعيداً. وأضاف: “إذا كانت هنالك أي إشكالات بين الصحيفة والمواقع مع الحكومة، فمكانها القضاء وليس قرارات إدارية كالحجب مثلاً”، وتابع: “الحجب مرفوضٌ 100%، وهو ممارسة تُعيد إنتاج النظام البائد”.

الخرطوم ( كوش نيوز)