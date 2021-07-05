مالم يصدقه العقل.. فتاتين يرغبن في الزواج من رجل واحد ويشعلن غضب رواد مواقع التواصل





خلال إستشارة لاحدي الفتيات في قروب بـ(الفيس بوك) كشفت خلالها عن رغبتها في الزواج من شخص واحد هي وصديقتها اللاتان يقربان من بعض بحجة حبهما له وتعلقهن به ،مبينه أنهما يعملان في ذات المكان. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) للصفحة التي نشرت فيها الفتاة الإستشارة وأرادت معرفة أراء وأفكار المتابعين حتي تخوض تلك التجربة، إلا أنها وجدت إحباط من رواد مواقع التواصل وأشعلت غضبهم وجعلتهم ينهالون عليها بالتعليقات الساخنه معترضين على فكرة زواج الصديقات من رجل واحد بدافع الإعجاب والتعلق به،كما أضاف بعض المعلقين بأن الفتاتين سوف يعاودن الرجوع لنفس (القروب)من أجل طرح استشارة أخري في حالة عدم تكيفهما مع الوضع وحدوث بعض المشاكل التي تتعرض لها اي (ضرات).

الخرطوم:(كوش نيوز)