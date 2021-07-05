ناضجة وحلوة المذاق.. تعرّف على أسرار شراء البطيخ خلال الصيف





لن تشعري أن الصيف قد أتى بالفعل إلا عندما تتناولين مع عائلتك بطيخة باردة حلوة المذاق قد أحسنت تنقيتها من السوق لتهون عليكم حرارة الصيف.

وإذا سبق لك أن ذهبت إلى السوق وشعرت بالحيرة بشأن اختيار بطيخة لأن كل البطيخ يبدو متشابهاً، فأنت لست وحدك، يتطلب الأمر قليلاً من الجهد لاختيار بطيخة جيدة.

ولكن الأمر سريع وسهل، فعندما يحين وقت تنقية البطيخ، فعليك أن تلمسي وتنظري وتستمعي، إليك كيفية فعل ذلك:

1. احملي بطيخة كبيرة أو صغيرة، البطيخ يجب أن يكون ثقيلاً بالنسبة لحجمه، فحاولي تقدير وزن البطيخة وما إذا كان متناسباً مع حجمها، إن كان الوزن أخف من المتوقع فلا تشتريها.

2. ابحثي عن البقعة الصفراء، تتشكل بقعة على البطيخ عندما تستقر على الأرض، عندما تكون هذه البقعة لونها أصفر كريمي، فالبطيخة ناضجة.

3. اطرقي على البطيخة، فإذا جاء الصوت أجوفاً عميقاً فهذه علامة على أن البطيخة ممتلئة بالعصير وفي ذروة نضجها.

الامارات نيوز