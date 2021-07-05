لزيادة الرغبة الجنسية ..احرصوا على تناول هذه الأنواع من الأطعمة





يؤثر النظام الغذائي على زيادة الرغبة الجنسية .حيث توجد بعض الأطعمة التي تزيد الرغبة للعلاقة الحميمة . كونها تعمل على رفع نسبة هرمون التستوستيرون في الدم ومن أبرزها:

السبانخ

كونها غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم مما يؤثر إيجاباً على الرغبة الجنسية.

الشوكولاتة الداكنة

تزيد الشوكولاتة من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وتعزيز الرغبة يساعد الكاكاو على زيادة تدفق الدم عبر الشرايين ويريح الأوعية الدموية.

الفلفل

يزيد الفلفل الحار من عملية التمثيل الغذائي ويحفز الإندورفين، وضخ الدم إلى الجسم ويسرع معدل ضربات قلبك.

الشاي الأخضر

تزيد مركبات الكاتيكين الموجودة في لالشاي الأخضر من الرغبة من خلال تعزيز تدفق الدم إلى المناطق السفلية.

المحار

المحار مليء بالزنك، وهو معدن يرفع هرمون التستوستيرون مع تعزيز هرمون النمو في نفس الوقت، وكلاهما يعزز نمو العضلات والأداء البدني (داخل وخارج غرفة النوم).

الزنجبيل

يساعد في تدفق الدم وتحسين صحة الشرايين.

بذور اليقطين

بذور اليقطين من الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية، و تساعد بذور اليقطين في تحسين مزاجك، فهي واحدة من أفضل المصادر الغذائية للحمض الأميني المعروف باسم التربتوفان، والذي يساعد على إنتاج السيروتونين في دماغك.

الموز

يعتبر الموز من أهم مصادر البوتاسيوم، مما يساعد على مواجهة آثار الأطعمة الغنية بالصوديوم والمالحة، والتي تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية فقط، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الرغبة في العلاقة الحميمة.

سمك السلمون

سمك السالمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي ترفع مستويات الدوبامين في الدماغ. والذي يحسن الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى الإثارة.

الصنوبر

مليء بالزنك، وقد تبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الزنك في نظامهم، لديهم رغبة للعلاقة الحميمة أعلى من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

القهوة

القهوة أفضل وسيلة لتعزيز الرغبة للعلاقة الحميمة، فهي تساعد على رفع حالتك المزاجية.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي تدعم تدفق الدم. فقط تأكدي من مكونات العصير قليلاً: كوب واحد وجرام من السكر.

البطيخ

البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين أكثر من الطماطم، كما أن الليكوبين ينافس الفياجرا في قدرته على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم.

التوت

تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بضعف الانتصاب، فهو غني بمركبات الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي تساعد في منع ضعف الانتصاب.

المكسرات

فهي غنية بالأحماض الأمينية وأكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على الحفاظ على الانتصاب.وتساعد المكسرات في تقليل مستويات الكوليسترول.

الامارات نيوز