الصلاة على الراحل القدال بمسجد مسيمير في الدوحة وطائرة أميرية لنقل الجثمان إلى الخرطوم





قال مصدر مسؤول بالسفارة السودانية في الدوحة، إن الديوان الأميرى القطري، خصّص طائرة أميرية لنقل جثمان فقيد البلاد الراحل محمد طه القدال، وستغادر الطائرة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة من المطار القديم الصالة الأميرية. وتصل مطار الخرطوم في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً.

وأُقيمت اليوم صلاة الجنازة على الراحل القدال، في مسجد مسيمير بحضور حشد كبير من السودانيين، حيث حضر الصلاة سفير السودان بالدوحة عبد الرحيم الصديق، والسفير الإريتري علي إبراهيم أحمد، ورئيس الجالية السودانبة إبراهيم الحاج وجمع غفير من أبناء الجالية ومحبي الشاعر القدال.

وغيّب الموت، مساء أمس الأحد، الشاعر القدال عن عمر يناهز السبعين عاماً بعد رحلة حافلة من العطاء الشعري الذي ألهم الكثير من السودانيين.

صحيفة السوداني