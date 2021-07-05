وزير الداخلية السوداني لـ”وفد الترويكا”: سنهتم بقضايا اللاجئين





تعهّد وزير الداخلية السوداني عزّ الدين الشيخ علي منصور، باهتمام بلاده بقضايا اللاجئين وإيجاد الدعم اللازم بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية داخل المعسكرات.

والأثنين، التقى وزير الداخلية عزّ الدين الشيخ وفد دول الترويكا برئاسة دونالد بوس المبعوث الأمريكي.

وقال عزّ الدين بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّ اللأجئين يعيشون ظروفًا إستثنائية وإنسانية تتطلّب الدعم والمساندة.

وأضاف” السودان ظلّ يستقبل أعدادًا كبيرةً من اللاجئين تتطلّب توفير الدعم الكامل لهم”.

ودعا الشيخ إلى استمرار التعاون بين الترويكا ووزارة الداخلية بما يخدم قضايا اللاجئين

باج نيوز