والي الجزيرة يحتسب الشاعر القدال





يحتسب الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بمزيد من الحزن والأسى عند المولى عز وجل المغفور له بإذن الله الشاعر الفذ وأيقونة النضال الوطني ومزمار الحرية إبن قرية حليوة وأبن الجزيرة وإبن السودان الشاعر محمد طه القدال الذي وافته المنية بعد أن شهد نسمات الحرية التي ناضل من أجلها ردحا من الزمان فقد كان يكابد الداء العضال ويحلم بالفرح جاييك وعد لقد (بحسب سونا) مضي القدال مثل نسمات الصباح بعد أن عطر وأثري الوجدان السوداني وناضل من أجل الحرية والخير والجمال . لقد أسهم الفقيد في صناعة ثقافة نضالية تحررية ضد الأنظمة الشمولية حتي صمت صمته الأبدي وأشعاره وقصائده باقية بقاء الجمال والحياة خالص العزاء للشعب السوداني ولأسرته المكلومة .

الخرطوم(كوش نيوز)