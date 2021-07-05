تسجيل 50ألف اسرة فى برنامج ثمرات بجنوب دارفور





اكد والي جنوب دارفور بالانابة حامد محمد التجاني هنون إهتمام حكومته بتنفيذ برنامج ثمرات مؤكدأ ان برنامج ثمرات من اهم برامج حكومة الفترة الانتقالية لتحسين دخل المواطن لمواجهة غلاء المعيشة. (بحسب سونا) جاء ذلك في ااجتماعه بمكتبه اليوم مع اللجنة الولائية المشرفة على برنامج ثمرات والذي ناقش عملية التسجيل في المراكز ومدى اقبال المواطنين بجانب مناقشة التحديات التي تواجه فرق التسجيل، كما بحث الإجتماع الدور المطلوب لتسريع عملية التسجيل في المرحلة المقبلة ووعد هنون بان هذا البرنامج سيصل كل محليات الولاية ال(21) بما فيها معسكرات النازحين والرحل والمناطق النائية باشراف المدراء التنفيذيين. وابان منسق برنامج ثمرات بالولاية احمد محمد حسب الله عن تسجيل (230)الف شخصا ما يعادل (50) الف اسرة ،وقال ان البرنامج يستهدف أكثر من اربع ملايين شخصا في الولاية ،مشيرأ الى ان هذة النسبة ضعيفة نسبة لضعف الشبكات والعمليات الاكترونية ،مبينا ان الخطة تشمل جميع محليات الولاية والمعسكرات واشار حسب الله الى وجود اشكالات كبيرة في الارقام الوطنية بجانب وجود عدد من المواطنين غير مسجلين.

الخرطوم (كوش نيوز)