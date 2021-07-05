د.حمدوك يودع المدير القُطري لليونيسيف بمناسبة انتهاء فترة عمله





ثمن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك دور اليونيسف في ترقية وتطوير أجندة الأمومة والطفولة بجوانبها المختلفة المتعلقة بالصحة والتعليم في كافة ولايات البلاد ، جاء ذلك لدي وداعه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المدير القطري لليونيسف بالسودان الأستاذ عبد الله فاضل وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وشكر (بحسب سونا) رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء المدير القطري لليونيسف على الجهود التي اضطلع بها خلال فترة عمله بالسودان والتي امتدت لخمس سنوات. من جانبه عبّرالأستاذ عبد الله فاضل عن شكره لحسن التعاون الذي وجده من مؤسسات الدولة ذات الصلة خلال فترة عمله بالسودان مؤكداً استمرار اليونيسف في دعم برامج حكومة الفترة الانتقالية خاصة في مجال الصحة والتعليم وتنمية ورعاية الطفولة.

الخرطوم (كوش نيوز)