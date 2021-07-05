والي وسط دارفور يلتقي عددا من منظمات المجتمع المدني بالخرطوم





التقي الدكتور اديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور اليوم بمجموعة من منظمات المجتمع المدني بالخرطوم. وقال أاديب إن اللقاء بحث دور هذه المنظمات في بناء السلام والمساهمة في مناقشة قضايا المجتمع و المرأة في المدن والقري والمرأة النازحة بولاية وسط دارفور. وأكد أديب(بحسب سونا) على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع درجة الوعي ونقل المجتمعات من مربع الحروب والصراعات الي دائرة الإنتاج والعمل، مشيرا الي ان ولايته في أمس الحاجة لعمل المجتمع المدني لجهة انها الولاية الأكثر تضررا بالحرب التي شهدها اقليم دارفور في العقدين الماضيين بجانب اهمية تطوير المجتمع المدني وربطه بالحكومة والتعاون مع حكومة الفترة الانتقالية لانجاز انتقال ديمقراطي يحقق آمال وطموحات المواطنين. يذكر أن اللقاء جاء بمبادرة من مركز إفريقيا لحقوق الانسان الذي تبني اجتماع المجتمع المدني الذي يهدف الي نقل التجارب الاقليمية والدولية والاستفادة منها.

الخرطوم كوش نيوز