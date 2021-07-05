وزير النقل يتفقد منشآت النقل النهرى بولاية النيل الابيض





استقبل الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض صباح اليوم ببيت الضيافة بربك المهندس ميرغني موسي حمد وزير النقل الزائر للولاية برفقة مدير إدارة النقل النهري والنقل البري بالوزارة والفريق شرطه بشير الطاهر بشير مدير هيئة الجمارك السودانية والدكتور معاذ تنقو مفوض مفوضية ترسيم الحدود وذلك في إطار تفقد منشأت النقل النهري والنقاط الحدودية مع دولة جنوب السودان تمهيدا لاستئناف حركة تجارة الحدود مابين السودان ودولة جنوب السودان. وقال والي النيل الأبيض الاستاذ اسماعيل فتح الرحمن حامد وراق خلال تصريح (بحسب سونا) ان زيارة وزير النقل الاتحادي تأتي في إطار تفقد منشآت النقل النهري والوقوف على إمكانيات هذا الميناء الكبير والتحديات التي تواجهه وكيفية معالجتها وذلك في إطار الترتيب لإستئناف التجارة مابين السودان ودولة جنوب السودان. واعلن وراق عن ترحيب النيل الأبيض باستئناف حركة التجارة مع دولة جنوب السودان والتي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفيها تبادل للمنافع خاصة وان دولة جنوب السودان تستورد اكثر من مائه وثمانين سلعه من السودان. وابان الوالي ان وزير النقل الاتحادي سيسجل زياره يوم غد الثلاثاء لمعبر جودة الحدودي للوقوف على إمكانيات المعبر على أرض الواقع. وفيما يتعلق بترسيم الحدود اشار والي النيل الابيض الي ان استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان لايعني اعتراف الولاية بهذه الحدود مؤكدا تمسك النيل الأبيض بحدود 01-01-1956 مؤكدا ان التجارة البينية مع جنوب السودان فيها منافع بين الدولتين وتقضي بصورة نهائية على عمليات التهريب على الحدود. المهندس ميرغني موسي حمد وزير النقل قال ان زيارته للنيل الأبيض تهدف للوقوف على منشآت النقل النهري وموانيء كوستي وربك النهريه والتعرف على المعوقات التي تواجهها الي جانب زيارة النقاط الحدوديه مابين السودان ودولة جنوب السودان للترتيب لعمليات التجارة العابرة وكيفية تنظيمها سواء كان عبر النقل النهري او النقل البري. هذا وبدأ وزير النقل زيارته للنيل الأبيض التي تستمر ليومين بتفقد ميناء ابوقصيصه والقاعدة النهرية بربك و الميناء الجاف بكوستي وتتواصل جولاته يوم غد الثلاثاء بتفقد النقل النهري بكوستي و معبر جودة الحدودي .

الخرطوم (كوش نيوز)