انطلاق عملية ليبرتيرا الدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة غداً





تنطلق غدا بالخرطوم عملية “ليبيرتيرا” الدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المرتبطة بها فى مرحلتها الثانية. (بحسب سونا)ويستقبل السودان رئاسة العملية بمركز الروك بالاشراف العملياتي لافريقيا وأوروبا وبعض من دول اسيا إضافة لمركز بنما و أبوظبي لقيادة عمليات بقية الدول. الجدير بالذكر وللتنسيق للعمليات زار رئاسة المباحث والتحقيقات الجنائية إثنين من كبار ضباط الإنتربول قادمين من مدينة ليون الفرنسية والتقيا اللواء شرطة حقوقي النذير خضر محمود مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بحضور اللواء شرطة حقوقي عبدالرحمن إسماعيل مدير دائرة الشئون العامة والعقيد شرطة محمد ادم ضابط الاتصال بالروك والذين أكدوا على جاهزية المباحث والتحقيقات الجنائية للمشاركة الفاعلة والداعمة لقيادة العملية. كما تطرق الوفد للدور الكبير الذي لعبته دائرة مكافحة الجريمة المستحدثه بالإدارة في مكافحة الإتجار بالبشر والمجهودات العظيمة التي تضطلع بها الامر الذي أدي لخفض تصنيف السودان الي المرحلة الثانية للدول التي إهتمت بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووقف الوفد على جهود مكتب الإنتربول الوطني ووقفوا علي جاهزية قواعد البيانات وشبكة التراسل الدولية كما إمتدت زيارتهم لإدارة الحوسبة وتقانة المعلومات بالمباحث والتأكيد علي إسنادهم لعمليات ليبيرتيرا و امتدت زيارة الوفد لإدارة مكافحة الإتجار بالبشر مشيدين باحرازهم المرتبة الاولي في عملية ويكا الماضية ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد خلال القيام بعمليات نوعية كما تم الوقوف على الإحتياجات التدريبية واللوجستية للادارة.

الخرطوم (كوش نيوز)