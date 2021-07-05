موقف مرعب.. قطة إفريقية ضخمة تثير الهلع في غرفة نوم سيدة





استيقظت امرأة في أتلانتا، بولاية جورجيا، لتجد قطة أفريقية ضخمة تجلس على سريرها.

وأفادت كريستين فرانك أن القطة الكبيرة دخلت منزلها بعد أن ترك زوجها الباب مفتوحاً لإخراج كلبهم إلى الحديقة، موضحة أنها سمعت صوتاً على سريرها لتكتشف أن مصدره قطة برية كبيرة تجلس بالقرب منها على السرير.

ووفقاً لمجلة “نيوزويك “الأمريكية، صرخت كريستين من شدة الصدمة، الأمر الذي جعل القطة تهرب إلى أحد أركان الغرفة، وبعد أن سمع الزوج صرخات كريستين، سارع إلى معرفة السبب، ليتفاجأ أيضاً بالحيوان البري الذي كان على حد وصفه ، كبيراً في الحجم.

وقد نجح الزوج بعد عدة محاولات في الحصول على القطة التي يبلغ طولها حوالي قدمين ونصف، بعد فتح الأبواب لها لتغادر المنزل، والتقط صورة للحيوان.

واتصل الزوجان بالسلطات المسؤولة، وأبلغهما بوجود الحيوان الذي تعتبر حيازته غير قانونية في ولاية جورجيا.

والجهة المسؤولة عن متابعة مثل هذه الحالات، نصبت أفخاخاً بالقرب من منزل كريستين على أمل الإمساك بالقطة، وسيتم وضعها في حالة العثور عليها في محمية للحيوانات.

الامارات نيوز