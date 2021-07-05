يحتوي على الزئبق ويدمر الكبد.. تعرف على أضرار الكاتشب





يعتبر الكاتشب من الإضافات التي يفضلها الكثير من الأشخاص مع الوجبات السريعة، كالبرجر، والبانيه، والسوسوالبطاطس، دون العلم بمدى خطورته على الصحة، في حالة الإفراط في تناوله.

مكونات الكاتشب

يقول الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان، ومنها:- مركّزات الطماطم.- شراب الذرة عالي الفركتوز.- الخل المقطر.- السكر.- المواد الحافظة.

أضرار الكاتشب

ويؤكد حتة أن الإفراط في تناول الكاتشب، يهدد الإنسان بالعديد من الأضرار، ومن أبرزها:- الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%.- تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.- ضعف المناعة.- يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.- تراكم السموم بالجسم، لاحتوائه على الخل المقطر، الذي يدخل في تركيبه المواد كيميائية ومبيدات سامة.

طرق الوقاية من أضرار الكاتشب

وينصح استشاري الصحة باتباع بعض الإرشادات، التي من شأنها أن تحمي أطفالك من الإصابة بأضرار الكاتشب، ومن بينها:- الحرص على إعداد الكاتشب في المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة.- تربية الأطفال على تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، وتناول الوجبات المعدة في المنزل أو الخضروات والفواكه الصحية.

مصراوي