بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 م، وجاء السعر 450.15320 جنيه للدولار وهو أقل من سعر يوم الإثنين الذي بلغ 451.03590 جنيه، بحسب رصد كوش نيوز، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 75.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)