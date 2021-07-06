(البجا) يغلقون الطريق القومي ويوقفون قطار الشرق ويهددون بإغلاق الموانئ والمطارات والمرافق الحيوية بشرق السودان





أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الطريق القومي بكل مدن غرب البحر الأحمر في أروما ودروديب وهيا وتهاميام وصمد وسنكات وجبيت والعقبة – وهو طريق يربط ميناء بورتسودان بالعاصمة الخرطوم -، بالإضافة إلى إغلاق خط السكك الحديدية عند كوبري صمد.

وقال مقرر المجلس الأعلى عبد الله اوبشار لـ(السوداني)، إن المجلس قرر في اجتماع مغلق استمر نحو ثماني ساعات متوالية بمنطقة أركويت امس الأحد، إغلاق الطريق القومي، وإرجاء أمر إغلاق الموانئ والمطارات بالشرق إلى وقت لاحق، واعلن أوبشار انهم قرروا التصعيد الثوري لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم المتمثلة في الاستجابة لمخرجات مؤتمر سنكات الذي عُقد سبتمبر الماضي بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، غير أن الحكومة تنصّلت عن تنفيذ مخرجاته المتمثلة في إلغاء الشق الخاص بالشرق في اتفاق جوبا وإعادة ترسيم الحدود بين القبائل.

وأوضح أوبشار أن الحكومة وعدت من قبل بإلغاء مسار الشرق وتخصيص منبر جديد يعالج قضايا الإقليم السياسية والاقتصادية، لكنها لم تف بوعدها، وأبان أن الحكومة الحالية بددت زمنا كثيرا للبجا في الجلوس والتفاوض غير المجدي، وأشار إلى أن لجنة تفكيك التمكين رفضت إطلاق سراح أبناء البجا الذين شاركوا في مواكب ٣٠ يونيو، رغم أنه تم آطلاق سراح بقية المعتقلين. وافصح عن مزيد من أشكال التصعيد بإغلاق الموانئ والمطارات والمرافق الحيوية بإقليم شرق السودان لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالب جماهير الشرق.

هذا وأوقف المحتجون قطار الركاب القادم من عطبرة عند منطقة هيا، رغم أن رحلته هي الأولى ولم يتم إخطار السكك الحديدية من وقت كاف بإغلاق الطرق البرية والسككية.

كتب: عبد القادر باكاش

السوداني