د. أديب: النظام البائد كان يستخدم الاتصالات كسلاح يعاقب به





أكد الدكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفوراهمية الاتصالات في مناطق الصراعات والنزاع في السودان وقال اديب لدي لقائه بوزيرالاتصالات ان النظام السابق كان يستخدم الاتصالات كسلاح يعاقب به مواطني مناطق النزاع في دارفور بحرمانهم من الاتصالات وكتم المعلومات لاغراض الحرب وتأجيج الصراع.

وأوضح والي وسط دارفور أن حكومة الثورة تريد ان تستخدم الاتصالات في مشروعات التنمية والتعليم والسلام والاقتصاد والاتصالات وموضوعات التغيير الايجابي مشيرا الى ان العالم أصبح مرتبط بالاتصالات مثل السجل المدني والبنوك. ووصف الدكتور اديب اللقاء بأنه لقاء ناجح وان تطور المعلومات هي الحل الاستراتيجي لمشاكل الحرب والسلام والتنمية في البلاد.

فيما اكد وزير الاتصالات عزم وزارته في تقوية الشبكة ورفع نسبة التغطية في دارفور من 30% الي 80%، كما وعد بحل مشاكل رداءة الشبكة في ولاية وسط دارفور في القريب العاجل عبر مراجعة الشبكات وتقوية المناطق دعما للتغطية.

صحيفة الجريدة