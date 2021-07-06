شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان طه سليمان يثير ضجة واسعة بعد ظهوره ممسك براقصتين أجنبيات وصفهما لجمهوره بـــ(الحلوات) ورواد مواقع التواصل: (جبتها وارمة يا طه)





أثار الفنان السوداني الشهير طه سليمان ضجة واسعة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتوسط فتاتين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي ظهر فيه طه ممسك بالفتاتين هو عبارة عن ترويج لفيديو كليب جديد سيقوم الفنان الملقب بالسلطان بطرحه خلال الأيام القادمة.

طه ومن خلال الفيديو الذي نشره عرف جمهوره على الراقصتين اللاتي وصفهما بــ(الحلوات) وكشف عن مشاركتهما له خلال العمل الجديد.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع على نطاق واسع وسط تعليقات لم تخلو من السخرية على شاكلة: (جبتها وارمة يا طه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين