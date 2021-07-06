المتعاونون بوزارة الصحة يهددون بالتصعيد ويطالبون بتعيينهم





هدد المتعاونون بوزارة الصحة الاتحادية بالتصعيد في حال لم يتم تعيينهم في فترة زمنية واستنكروا في الوقت ذاته فتح وزارة الصحة الاتحادية وظائف لنواب الإختصاصيين من خارج الوزارة على الرغم من وجود متعاونين في تخصصات مختلفة ظلوا يعملون لفترات تراوحت بين 3إلى 10 سنوات ودون عائد مادي مؤكدين أحقيتهم في التعيين أكثر من النواب.

واعتبر المتعاونون في تعميم صحفي ، تعيين الأطباء دون الكوادر المهنية الأخرى تمييز مهني مجحف وهو الأمر الذي ظلوا يرفضونه خلال العهد البائد وأكدوا استمرار السياسات الكيزانية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة