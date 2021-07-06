«ليس لدي وقت للصلاة».. ممثلة ومذيعة تثير جدلا بتصريحاتها





بعد أن أثارت تصريحاتها الكثير من الجدل على مدار الساعات الماضية، ردت المذيعة والممثلة العراقية، داليا نعيم، على الهجوم الشديد لها، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، حول الصلاة. بعد أن قالت في لقاء تلفزيوني «ليس لدي وقت للصلاة».

ونشرت الفنانة العراقية، مقطع فيديو من برنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس، وعلقت عليه قائلة: «وين كلمه ماعندي وقت للصلاة؟. استحو على نفسكم، شويه اصحاب البيجات، متصدكون تجلبون بسالفه؟».

وقد أثارت داليا نعيم، الكثير من الجدل، بعد تصريحاتها المثيرة، التي أدلت بها في البرنامج. بعد أن وجه لها المذيع نزار الفارس. العديد من الأسئلة. والتي فاجيئت ردودها، الجمهور. وسألها نزار الفارس، عن التزاماها الديني، وقال لها: «معلوماتك الدينية شو أخبارها؟ متى آخر مرة صليتي؟».

المصري لايت