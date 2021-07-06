تخصيص (50) مليون دولار لتأهيل المعامل بالجامعات





أفصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي،البروفيسور انتصار صغيرون عن جملة من البشريات لدعم مؤسسات التعليم العالي .وقالت لدى مخاطبتها بقاعة كلية الهندسة بربك طلاب جامعة الإمام المهدى بحضور البروفيسور نمر عثمان البشير رئيس مجلس جامعة الإمام المهدي والدكتور الهادي بدوي مدير الجامعة وعدد من مديري الجامعات السودانية أن هنالك اتفاقات دولية تمت لدعم الجامعات فى مجالات التدريب والتأهيل الطلاب.وأشارت إلى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتأهيل المعامل فى الكليات التطبيقية بالجامعات مضيفة أن معهد تكنولوجيا السكر يعتبر بداية قوية نحو توجه مؤسسات التعليم العالي للصناعة وإحداث التميز المؤسسى والتعليم التقنى عبر جامعة الإمام المهدي وأبانت بحسب السوداني الدولية أن وزارة التعليم العالي فتحت منافذ للتفاهم والتعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى بولاية النيل الأبيض لتنمية مجتمع بحر أبيض ولتدريب طلاب كلية الهندسة وأشادت صغيرون بحجم الجهد المبذول من مجلس إدارة الجامعة لتهيئة البيئة الجامعية المناسبة للطلاب وبتميز طلاب جامعة الإمام المهدي فى جميع كليات الجامعة .واوضحت إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقف مع مشروعات الجامعة بتقديم الامكانات المطلوبة حتى تنهض جامعة الإمام المهدى وتصل لمصاف الجامعات العالمية.

الخرطوم (كوش نيوز)