هيئة الإرصاد :توقعات بهطول أمطار ببعض الولايات





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تأثر أجزاء من ولايات – كسلا – القضارف – الجزيرة – جنوب كردفان – غرب كردفان – دارفور الكبرى وتكوين سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية قد تتسبب في جريان عال للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من الساعات المقبلة حتى صباح الغد. ودعت الوحدة المواطنين بحسب سونا الى توخي الحذر خاصة قاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة وان تنظم الأنشطة الخارجية بحسب التنويه في تلكم الولايات.

الخرطوم (كوش نيوز)