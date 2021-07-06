السودان يربط تبادل المعلومات بالتوصل لاتفاق





جدد السودان رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون إتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة. وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي إن وزارة الري والموارد المائية تسلمت خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها بدئها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي. نص التصريح الصحفي بحسب سونا بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفي تسلمت وزارة الري الموارد المائية خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها بدءها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي. يجدد السودان رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون إتفاق ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي و إتفاق المبادئ والإتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظّمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة، ويري السودان أن هذا الإخطار غير ذي جدوي ما لم يتم التفاوض والإتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، و يؤكد السودان أن الاتفاق النهائي الملزم هو الاثبات الوحيد للرغبة الاثيوبية في التعاون، كما يري السودان أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية. يعيد السودان التأكيد على أن الملء الأحادي للعام الثاني دون إتفاق يمثل خطرا وتهديدا وشيكا علي السودان. يجدر بالذكر أن وزيرة خارجية السودان الموجودة حالياً بنيويورك نقلت الخطاب الي مجلس الأمن كنموذج وإثبات علي إتخاذ إثيوبيا لإجراء أحادي دون إعتبار لمصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الإستقرار في الإقليم .

الخرطوم (كوش نيوز)