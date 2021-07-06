حملات شرطية لحماية غابة السنط من القطع الجائر





نفذت شرطة ولاية الخرطوم حملات منتظمة لحماية غابة السنط من الاحتطاب الجائر والذي يتم ليلاً وذلك لأغراض بيع الحطب لأصحاب المخابز البلدية وزرائب الحطب وورش الأخشاب . و ضبطت الشرطة عدداً من المتهمين وكمية كبيرة من الأخشاب جاهزه للتهريب خارج الغابة . وقال العميد شرطة ابراهيم بشارة مدير شرطة محلية الخرطوم (للمكتب الصحفي للشرطة ) بحسب سونا إنهم رصدوا وجود قطع جائر للاشجار داخل الغابة والتي تعتبر من أكبر المحميات الطبيعية واعرقها . وأضاف إنها تمثل متنفس ورئة طبيعية لسكان العاصمة وامتدادتها وتشكل احدي حلقات التوازن البيئي وهي مكان للترفيه والتنزه ، ولهذا اهتمت شرطة الولاية بحمايتها وكونت فرقاً بحثية لجمع المعلومات والتي اشارت لوجود قطع منظم لاشجار السنط داخل الغابة في أوقات متأخرة من الليل ، وعليه تم تنفيذ الحملات الشرطية لحماية الغابة باشراف السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم .واهاب العميد بشارة بالمواطنين التبليغ الفوري حال معرفتهم لمعلومات عن اي مجموعات تقوم بهذا العمل المخالف للقانون والمضر بالبيئة.

الخرطوم (كوش نيوز)