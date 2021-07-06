هيئة دفاع “مدبري انقلاب 1989” تطالب بإطلاق سراح المتهمين





حدّدت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو1989، الثلاثاء، المقبل للبتّ في طلبات هيئة الدفاع المتمثّلة في شطب البلاغ في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهم بالضمان العادي لغياب هيئة الاتّهام عن الجلسة.

وأوضحت المحكمة أنّ أسباب غياب هيئة الاتّهام عن الجلسة السابقة لم تكن معلومة لديها.

وأشارت إلى أنّه نما إلى علمها أنّ هيئة الاتّهام تقدّمت بطلبٍ لرئيس القضاء لم يبتّ فيه بعد.

وقرّرت المحكمة متابعة سير الجلسة، لكنّ محاميي هيئة الدفاع تقدّموا بطلباتٍ بشكلٍ منفردٍ كلٍ عن المتهم الذي يمثل عنه، يطلب فيه شطب البلاغ في مواجهة موكله وفي حالة الرفض، دعوا لإطلاق سراحهم بالضمان العادي، لتضرّر المتهمين بسبب غياب ممثلي الاتهام.

والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة تأجيل جلستها في قضية ” انقلاب 30 يونيو 1989″ لأسبوعٍ، بسبب غياب مفاجئ لهيئة الاتهام بكامل أعضائها.

باج نيوز