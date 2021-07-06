السودان..تأمين على”حلم النافذة الواحدة” لتسهيل إجراءات الصادر والوارد





شدّد رئيس اتّحاد الغرف التجارية، الأمين الشيخ، على ضرورة إنفاذ “حلم” نظام النافذة الواحدة، بكلّ المنافذ البرية والبحرية، تسهيلاً لإجراءات الصادر والوارد ، وتوّفر ” الإرادة السياسية”، لإنجاح المبادرات.

وقال الشيخ إنّ القطاع الخاص مكمّل للقطاع العام وليس “نقيضًا”، يسهم في تنمية البلاد وتوفير فرص العمل وترقية وتطوير الصادرات.

ودعا الشيخ ، إلى ضرورة أنّ تسود روح الشفافية ومحاربة الفساد، وان تتبنى الدولة سياسية دعم الإنتاج من أجلّ الصادر وليس الاستهلاك فقط.

وذكر انه حال صدقت الدولة في التعامل مع القطاع الخاص، ستكون قادرة على القفز بالصادرات لخمس أضعاف، وأنّ يرتفع العائد وفق خطة محكمة.

وأضاف”، قيمة الصادرات تتراوح حاليًا ما بين ٢ إلى ٢.٧ مليار دولار”.

وأوضح أنّ المصدرين والمستوردين توافقوا على 12 بندًا في اتّفاقية شركاء الموانئ، أبرزها حلّ ضائقة الموانئ وتسهيل إجراءات الصادر والوارد، وتعظيم العائد من خدمات الموانئ، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والموانئ تطويرًا لعملها وإنشاء موانئ جديدة.

والنافذة الواحدة تجميع لكلّ الإٍجراءات المطلوبة للصادر متوجهات مختلفة في مكانٍ واحدٍ.

باج نيوز