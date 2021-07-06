التعايشي يؤكد لمبعوثي الترويكا حرص الحكومة على إكمال عملية السلام





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي ، حرص الحكومة على إكمال عملية السلام عبر التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقيام مؤتمر نظام الحكم بما يعزز مسيرة الاستقرار والسلام بالبلاد واطلع سيادته (بحسب سونا) لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم ، مبعوثي دول الترويكا ، (الولايات المتحدة الامريكية ،بريطانيا والنرويج )، علي نتائج زيارتهم الي منطقة كاودا بجنوب كردفان ، ولقاءاتهم بالقائد عبد العزيز الحلو، ومجلس تحرير الحركة الشعبية، والتشاور مع قيادات المنطقة بغرض المحافظة على المناخ الإيجابي السائد لمفاوضات السلام التي استضافتها عاصمة دولة الجنوب جوبا ، وتيسير الجولة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا مثار الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية. وأوضح عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي، أن اللقاء هدف الي التأكيد على استمرار دعم دول الترويكا لجهود الحكومة الإنتقالية ، فيما يلي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال العملية السلمية بالوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو وقال التعايشي ، إن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وتشكيل آليات تنفيذ الاتفاق ، فضلا عن جهود قيام مؤتمر نظام الحكم لأهميته ورغبة دول الترويكا في دعم تلك الجهود.

الخرطوم(كوش نيوز)