حمدوك يلتقي المدير الاقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي





جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الانساني. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المدير الاقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي نايجل تريكس وذلك بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء للتعاون الدولي الاستاذة عائشة البرير. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء (بحسب سونا) أهمية دور المنظمات الانسانية في دعم جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز برنامج العودة الطوعية للاجئين خاصة في المناطق المتأثر بالحرب. وتناول اللقاء برامج ومشروعات مجلس اللاجئين النرويجي في مجال العمل الانساني. وبحث اللقاء فرص الاستفادة من إمكانات المجلس النرويجي في دفع جهود وبرامج الحكومة الخاصة بتحسين وتطوير العمل الانساني على مستوى ولايات البلاد. جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الانساني. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المدير الاقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي نايجل تريكس وذلك بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء للتعاون الدولي الاستاذة عائشة البرير. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية دور المنظمات الانسانية في دعم جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز برنامج العودة الطوعية للاجئين خاصة في المناطق المتأثر بالحرب. وتناول اللقاء برامج ومشروعات مجلس اللاجئين النرويجي في مجال العمل الانساني. وبحث اللقاء فرص الاستفادة من إمكانات المجلس النرويجي في دفع جهود وبرامج الحكومة الخاصة بتحسين وتطوير العمل الانساني على مستوى ولايات البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)