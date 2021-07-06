ضحية يقف على تنفيذ برنامج ثمرات بمحلية امبدة





وقف د.ابوبكر كوكو ضحيه ادريس المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعيه بولايه الخرطوم مشرف محلية امبدة لبرنامج ثمرات على الترتيبات والاستعدادات الجارية لتاهيل مركز السجل المدني (أبوزيد) استعدادا للافتتاح لاستقبال الجمهور بعد غد الخميس. ووجه ضحية(بحسب سونا) بضرورة الاستفادة من المركز في ادخال بيانات الرقم الوطني لبرنامج ثمرات مشيرا الى ضرورة استكمال عمليات التنسيق بين السجل المدني وممثل ثمرات بمحلية امبدة للتعامل مع السجل المدني بتسليم الاستمارات للسجل لادخالها. واكد الاهتمام بمعالجة كافة المشكلات التي تواجه عمليات تاهيل المركز بتوفير الاحتياجات العامة والمعينات اللوجستية للمساعدة مشددا على ضرورة معالجة عملية تحديث الشبكات بصورة عاجلة . وحث على الاهتمام بتوعية المواطن للتعامل مع احتياجاته والتنسيق بين الاجهزة و التعاون بين السجل المدني والمحلية مبينا ان مركز السجل المدني بابو زيد يعتبر اول مركز للسجل المدني يعمل في استخراج الرقم الوطني و ادخال برنامج بيانات ثمرات مثمنا دور المحلية ومسئولياتها المجتمعية للمساهمة في تاهيل وتهيئة بيئة المركز لتقديم خدماتها للجمهور ومن اجل توفير البدائل المناسبة للحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

الخرطوم (كوش نيوز)