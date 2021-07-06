أعشاب وأطعمة تقوي جهاز المناعة.. منها الزنجبيل





يؤكد الأطباء على ضرورة تناول بعض الأعشاب والأطعمة الطبيعية من فواكه وخضروات، لتقوية مناعة الجسم.

تعرّفوا على أهم هذه الأعشاب والأطعمة، وحاولوا أن يحتويها طعامكم اليومي قدر الإمكان.

الزنجبيل

ينصح الأطباء بتناوله على شكل شرائح طازجة بالحساء، أو على شكل مشروب دافيء. فهو موسع للأوردة والشرايين. ويخفض الكوليسترول، كما أنه منبه للدورة الدموية ومضاد للغثيان، والالتهابات ومضاد للمغص.

الثوم

الثوم يقاوم الكثير من الأمراض، وهو بمثابة مضاد حيوي قوي. يعالج الثوم أمراض البرد والعدوى البكتيرية والفيروسية، وهو من مضادات الأكسدة الرائعة، والنافعة للجهاز المناعي، ولعلاج السرطان. حيث يحتوي على السيلينيوم، كما يحتوي الثوم على الليسين والأحماض الأمينية، والأيودين والكبريت ومعادن أخرى.

الليمون

يحمي من العديد من الأمراض، وهو بمثابة (صيدلية) كاملة بالمنزل، مضاد للعدوى ومضاد للإلتهابات، ومضاد للدهون. ومضاد للهيستامين، والليمون مقاوم للبكتيريا والفيروسات، لاحتوائه على حمض الستريك. يعمل على علاج البرد والأنفلونزا والالتهابات والحمى، كما يفيد في علاج كثير من الأمراض الجلدية.

البرتقال

يحتوي على فيتامين سي، وهو من الفيتامينات الهامة التي تذوب بالماء، وله أهمية في نمو الأنسجة، والتئام الجروح، وتقوية العظام. وعلاج الجروح والأوعية الدموية، كما يقاوم البرد والأنفلونزا، وهو من أهم مضادات الأكسدة. التي تحمي الجسم من التلف وفيتامين C يعيد للجسم حيويته، ويعالج البشرة والجلد.

كما يحتوي أيضاً البرتقال على (الكولاجين) الذي يحفظ شباب البشرة، لذلك فهو يدخل في تركيب كريمات حماية البشرة من الشيخوخة.

الامارات نيوز