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مجلس الوزراء يناقش التردي الأمني بحقول البترول
كشفت وزارة الطاقة والنفط أن مجلس الوزراء ناقش اليوم (الثلاثاء) التردي الأمني في حقول البترول.
وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن و الدفاع اللجنة ستعقد غداً (الأربعاء) إجتماع لمناقشة كافة الأوضاع الأمنية بحقول البترول.
و استعرض وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد خلال جلسة مجلس الوزراء الأوضاع الحالية بحقول البترول ومايتعرض له العاملين فيها، مؤكد اهتمام الدولة بسلامة العاملين و ضمان إستمرار المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.
باج نيوز