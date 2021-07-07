قيادي بـ(التغيير): مجلس الشركاء غير مؤهل للنظر في أمر الولاة





قلل القيادي بالحرية والتغيير ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين من دور مجلس شركاء الفترة الأنتقالية في النظر بشأن تعيين الولاة المدنيين المرتقب تعيينهم .

وقطع الحسين في تصريح لـ(صحيفة الجريدة) أن المجلس يظل غير مؤهل للنظر في تعيين الولاة وأعتبر قراراته غير ملزمة ولا تعبر عن الثورة. وأنتقد في ذات الوقت ترشيح الولاة من قبل مجلس الشركاء باعتبار أن ذلك ليس من صميم أختصاصاته ومهامه وأكد أن قوى الحرية والتغيير هي التي تملك الحق في ذلك وشدد على ضرورة الاعتماد على الآليات الحقيقية لترشيح الولاة.

الخرطوم (كوش نيوز)