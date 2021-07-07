تقديم طعن ضد ترقية الامين حسب الله مديرا للمراجعة الداخلية بالخرطوم





كشفت متابعات عن تقديم طعن الى مدير عام الوزارة ضد ترقية الأمين حسب الله عبد المولى الى منصب مدير المراجعة الداخلية بالخرطوم .

وقال نص الطعن، إن حسب الله كان يعمل بديوان المراجع العام الاتحادي ونسبة لانتداب مدير عام المراجعة الداخلية في العام ۲۰۰۰م قام بتحويل وظيفته الى مراجع داخلي بولاية الخرطوم وقمت بإخطار إدارة شئون العاملين أن وظائف الدرجة السابعة هي وظائف للترقي للعاملين بولاية الخرطوم، ولا يمكن دخول أي عامل من خارجها الى هذه الوظائف وفعلا تم الحاقه بالدرجة الثامنة حسب كشف المرتبات الملحق بالطعن.

وأشار بحسب صحيفة الجريدة، الى إن الادارة في ذلك الوقت قامت بتسكينه في الدرجة الثامنة بدلا من الدرجة التاسعة ، واعتبر أن ذلك فسادا إداريا لازم تلك الفترة وأكد أن مدير المراجعة الداخلية لا يوجد بكشف السابعة بولاية الخرطوم وألتمس بناء على ذلك النظر في ذلك الفساد الوظيفي من خلال استرجاع جميع المرتبات التي قام بصرفها منذ العام ۲۰۰۱م وحتى الآن ، بجانب تسكينه في الدرجة التاسعة مدخل الخدمة أو الحاقه بالجهة التي قامت بترقيته للدرجة السابعة واستند على ذلك بارفاق كشف ترقيات الدرجة السابعة بـوزارة المالية بولاية الخرطوم وأكد ظهور التلاعب بين الدرجة الثامنة والدرجة السابعة التي هي أصلا غير موجودة في ترقيات ولاية الخرطوم .

الخرطوم: (كوش نيوز)