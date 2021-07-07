رفضت العودة .. عروس تغادر منزل الزوجية بعد أيام لأسباب غامضة





غادرت عروس منزل الزوجية ، عقب زواجها بأربعة أيام بسبب سماعها أصوات غريبة أثناء الليل، وحينما سألت زوجها ما إذا كان يسمع تلك الأصوات فكانت الإجابة صادمة، مؤكدا أنه لا يسمع شيئا أثناء الليل .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن عروس بالغة من العمر 22 عاما قررت ألا تفصح عن اسمها، غادرت منزل الزوجية و رفضت العودة مرة آخرى مع زوجها بسبب سماعها أصواتا غريبة أثناء الليل .

وقالت الفتاة ، إنها في البداية كانت تعتقد أنها مجرد تهيؤات بسبب وجودها في مكان جديد، إلا أنها صدمت بحركة غريبة في المطبخ أثناء الليل و ظنت أن المكان به فأر نظرا لوجود الفئران في المكان بكثرة إلا أنها تأكدت أن الصوت لا يصدر عن فأر فهو صوت إنسان .

وسألت الشابة زوجها إذا جيرانهم في العقار، إلا أنه أخبلارها بأن العقار مازال جديدا و لا يسكن المكان سواهما، مما أثار الفزع بداخلها لأن الأصوات التي تسمعها تدل على وجود أشخاصا آخرين في المكان .

وهربت الزوجة من المنزل، و قررت أنها لن تعود لذلك المكان نهائي، و بدأت في إجراءات نقل حياتها من ذلك المكان إلى مكان آخر تشعر فيه بالطمأنينة .

صدى البلد