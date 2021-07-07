قرار بإعادة هيكلة وتكوين لجان الخدمات والتغيير





أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي عبد المنعم الماحي قـرارا بإعادة هيكلة وتكوين لجنة الخدمات والتغيير وفقا للاسس والضوابط الخاصة بتشكيل لجان الخدمات ، واشترط أن تشمل اللجنة الجديدة ملاك المواقع التجارية والممارسين للأنشطة المختلفة بالسوق .

ووجـه ان تشمل إعادة هيكلة اللجنة تمثيل كافة الأنشطة ومربعات السوق ، ووجة القرار أيضا المدير التنفيذي لمحلية ام بدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع القرار موضع التنفيذ. وبحسب نص القرار الذي تحصلت صحيفة الجريدة على نسخه منه أمس فـإن لجنة الطعون المفوضة من والي الخرطوم وبعد اطلاعها علي المستندات الخاصة بسوق ابوزيد والمقدمة بواسطة لجان مقاومة وتجار سوق ابوزيد اتضح لها أن عضوية اللجنة المحلولة اكثر من العدد المحدد وهو (۱۲(عضوا وهو العدد الاقصى لاعضاء اللجنة حسب موجهات تكوين لجان التغيير والخدمات.

الخرطوم: (كوش نيوز)