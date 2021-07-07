عضو بالسيادي يطالب الاعلاميين بالتقصي حول المليشيات التي تنتحل صفة الحركات





حث عضو المجلس السيادي الإنتقالي رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس الإعلاميين على ضرورة التقصي حول ما أسماها بالمليشيات التي تنتحل صفة الحركات المسلحة وتثير الفوضى والقلق وقال إن جهات منظمة لم يفصح عنها تفعل ذلك وعلى الإعلام أن يكشف عن هؤلاء الناس ودعا الإعلاميين بضرورة الإلتزام باخلاقيات المهنة اللافتا الى أن السودان يستشرف عهد التغيير مشيراً إلى أن كل الشعوب نهضت بإعلام واعي يدعم قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأشار الهادي لدى مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية للاعلاميين حول بناء السلام التي نظمها المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة و السلام و التحول بقاعة الدكتور دفع الله الترابي بكلية الهندسة بجامعه الخرطوم أشار الى اهمية تغيير التفكير الإعلامي لتعزيز بناء السلام والحث على تجاوز مرارات الماضي لافتا الى أن السودان بلد موحد يرجى منه في خلال العشرين سنة المقبلة ان يكون في مصاف الدول القوية، مؤكدا وجود حاجة ملحة.

لمعالجة التشوهات في بنية الثقافة والإعلام مع ضرورة خلق سياسات تعزز مفاهيم السلام تقوم على العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

واشار إلى وجود تحديات كثيرة تواجه بناء السلام أهمها مسألة نزع السلاح الذي يحتاج لثقة كبيرة، الى جانب تحدي تعزيز الحوار بين المجتمعات وبناء حوار لدولة حديثة تستوعب كل الناس وإعطاء ضمانات للقادة المشاركين في تجارب الحرب للمشاركة في بناء السلام.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة