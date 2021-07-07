أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية





تتصدر مدينة ملبورن الأسترالية، قائمة أفضل مدن العالم للعمل عن بعد، وفقاً لتصنيف منصة الإسكان حسب الطلب Nestpick.

وسجلت ملبورن درجات عالية في عوامل المعيشة مثل السلامة والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية للعمل عن بُعد.

كما كانت أيضاً واحدة ضمن 10 مدن في تصنيفات Nestpick تقدم تأشيرة “الرحالة الرقمي” – وهي تأشيرة محددة أو وثيقة معادلة تسمح للعاملين لحسابهم الخاص والأجانب بدخول البلاد والعمل فيها عن بعد. أما المدن الأخرى فكانت: زغرب وبراغ ولشبونة وريكيافيك وتالين وأثينا وسيدني ودبي ومكسيكو سيتي.

وتتألف دراسة Nestpick من 75 مدينة عالمية، تم اختيارها بناءً على المواقع التي غالباً ما يُشار إليها على أنها الوجهات “الأكثر ملاءمة للعيش”، وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتم تصنيف المدن بعد ذلك عبر ثلاث فئات عريضة، التكاليف والبنية التحتية، والتشريعات والحريات، والقدرة على العيش. وفيما يتعلق بالتكاليف والبنية التحتية، على سبيل المثال، فقد تضمن ذلك تحليلاً للسعر وتوفير مساحة كافية للمكاتب المنزلية.

كما أظهر التقرير أنه في حالة ملبورن، كان متوسط إيجار الشقة لكل غرفة نوم 681 يورو (807 دولارات) شهرياً. فيما سجلت سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة أعلى تكلفة إيجار لغرفة المكاتب المنزلية عند 1736 يورو شهرياً، بينما وجد أن متوسط الإيجار في ريو دي جانيرو بالبرازيل يبلغ 119 يورو شهرياً.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ Nestpick أيضاً النسبة المئوية لسكان كل مدينة الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 كمؤشر على استجابة الحكومات للأزمة الصحية المستمرة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nestpick، عمر كوكوكدير، إن جائحة كورونا دفعت الكثير من الناس إلى إعادة تقييم أولوياتهم الشخصية، وكشفت عن فوائد مرونة العمل عن بُعد، وأثارت السؤال: هل من الممكن حقاً العمل من أي مكان؟

وأشار كوكوكديري أيضاً إلى أن الوباء تسبب في مغادرة أصحاب الدخل المرتفع “المدن التي تركز على الأعمال التجارية للعيش في أماكن تقدم أنماط حياة يومية أفضل، آخذين معهم قوتهم الشرائية”.

وفيما يلي ملخص لأهم 10 مدن تتيح العمل من أي مكان:

1- ملبورن، أستراليا

2- دبي، الامارات العربية المتحدة

3- سيدني، أستراليا

4- تالين، إستونيا

5- لندن، المملكة المتحدة.

6- طوكيو، اليابان

7- سنغافورة

8- غلاسكو، المملكة المتحدة

9- مونتريال كندا

10- برلين، ألمانيا

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