والي غرب كردفان يؤكد اهمية وجود مكتب لشرطة التعدين بالولاية





أكد والي غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح خلال لقائه اليوم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية فرع ولاية غرب كردفان الأستاذ خالد ضحوي محمد ضحوي بحضور الرائد شرطة عثمان فضل علي المكلف بتأسيس مكتب شرطة التعدين بغرب كردفان أكد على أهمية وجود مكتب لشرطة التعدين بالولاية لأغراض الرقابة والتأمين والحماية. وقال (بحسب سونا) إن حكومته ستتعاون مع الشركة لأبعد الحدود حتى تتمكن من استئناف نشاطها بمناطق الإنتاج بالولاية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بقضايا المواطن المنتج والعمل على حمايته من المخاطر التي تنجم من عملية التعدين وتؤثر على بيئته وسلامته. وأشار والي غرب كردفان إلى أن هناك شركات أبدت رغبتها للعمل في مجال التعدين بالولاية . من جانبه أوضح مدير الشركة بالولاية خالد ضحوي جهود الشركة لافتتاح مكتب شرطة التعدين بالولاية والذي سيكون مقره بمدينة النهود ، مشيراً إلى المساعي الجارية لتقنين عملية التعدين التقليدي وتنظيم الأسواق والوقوف مع المجتمع المحلي في قضاياه الخدمية. وقال إن الخطوات بشأن إنشاء مركز صحي “فوجا الخدمي” تسير بشكل جيد وهي تأتي في اطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه مناطق التعدين . فيما قال الرائد شرطة عثمان فضل أن زيارته لغرب كردفان جاءت بغرض التفاكر والتنسيق مع الولاية لتأسيس مكتب شرطة التعدين بمدينة النهود مشيراً إلى أن المكتب سيقدم العديد من الخدمات لكل من المواطن والشركات في مناطق إنتاج التعدين.

الخرطوم(كوش نيوز )