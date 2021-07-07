والي كسلا يوجه بادخال كافة الايتام تحت مظلة الكفالة





وجه والي كسلا المكلف الاستاذ الطيب محمد الشيخ بادخال كل الاطفال الايتام تحت مظلة الكفالات والوصول بهم الي صفرية الكفالة بمايضمن لهم الحياة الكريمة في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد. جاء ذلك لدي مخاطبته بمجمع دار الخير التنموي برنامج توزيع الكفالات للايتام والاسر الفقيرة الدفعة الثانية عبر منظمة الرعاية بدعم من جمعية الرحمة العالمية الكويتية. وحيا الوالي دولة الكويت حكومة وشعبا علي مواقفهم الانسانية تجاه السودان والوقفة مع المجمع في كل برامجه مؤكدا في ذات الوقت إهتمام حكومة الولاية ورعايتها للايتام والمضي بهم قدما حتي يقودوا البلاد . وتعهد الوالي بالوقوف مع المجمع حتي يكون الرائد على مستوى المجمعات في العالم والقيام بدوره على الوجه الاكمل بالاضافة الى السعي لايجاد موقع لقيام مدرسة للبنات تتبع للمجمع باعتبار ان تعليم البنت يحتاج الى جهد كبير ويعاني من اشكاليات متعددة. من جانبه اشار مدير قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية مصطفى محمد همد الى شراكة العمل بين القطاع والمجمع الذي يقوم بادوار كبيرة انابة عن القطاع الحكومي. واوضح (بحسب سونا) ان عدد الايتام المسجلين بالولاية يبلغ (35) الف يتيم تم كفالة (27) الف منهم عبر المنظمات بالتنسيق مع مفوضية العون الا نساني بالاضافة الى كفالة(2000) يتيم عبر الجهات الحكومية. ودعا الى ادخال من تبقى تحت مظلة الكفالات عبر الجهات المختلفة خاصة الخيرين. وطالب بعقد ورشة عمل لتنشيط الكفالات الشعبية في اطار المسئولية المجتمعية علاوة على تلافي الازدواجية في الكفالات. ودعا مفوض العون الانساني ادريس علي محمد الى ايجاد مشاريع استثمارية تضمن استمرارية الدعم للمجمع مشيدا برؤية المجمع في التغلب على التمييز الظاهر باستيعاب اطفال من غير الايتام بالمجمع في اطار المسئولية الاجتماعية. وتناول مدير المجمع المهندس محمد عبيد حامد الرؤي والاهداف الاستراتيجية من المجمع المتمثلة في بناء الانسان والاهتمام بالطلاب وخلق جيل قادر على العطاء واحداث التغيير في المجتمع. واستعرض البرامج التي يقدمها المجمع الذي يضم 600 من الايتام بالاضافة للامتيازات في المجالات المختلفة داعيا اسر الايتام الى الاسراع بالحاق ابنائهم بالمجمع لينالوا الرعاية والاهتمام الكامل. وعدد عبيد احتياجات المجمع خاصة ضرورة ايجاد مساحة لتشييد مدرسة للبنات نسبة للتدافع الكبير وثمن جهد الحكومة الكويتية والخيرين في دعم المجمع بالاضافة الى مساهمات المجتمع المحلي ووقفة بعض الخيرين مع المجمع . وقال ان المجمع حقق نتائج مشرفة على مستوى شهادة الاساس خلال الاعوام الماضية وعلى استعداد للاستمرارية في هذا التميز.

الخرطوم(كوش نيوز )