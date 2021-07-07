يعنى ايه ميزة ” View as” على فيس بوك؟.. اعرف كيف يرى الآخرون ملفك الشخصى؟





هل أردت يومًا أن تعرف كيف يبدو ملفك الشخصى على فيس بوك للغرباء، حيث يحتوى النظام الأساسى للمنصة على ميزة تتيح لك رؤية المحتوى الذى يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاءك على فيس بوك الوصول إليه وقد يجعلك ترغب فى تغيير بعض إعدادات الخصوصية الخاصة بك.

كيفية استخدام ميزة View as’ على فيس بوك

يحتوى مركز مساعدة فيس بوك على قسم يسمى “كيف يمكننى رؤية شكل ملفى الشخصى للأشخاص على فيس بوك الذين ليس لدى أصدقاء معهم؟”، وتشرح الصفحة: “يمكنك أن ترى كيف يبدو ملفك الشخصى للأشخاص الذين ليس لديك أصدقاء على فيس بوك”.

فقط كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة ملفك الشخصى على فيس بوك على جهاز الكمبيوتر الخاص، ثم انقر فوق “تعديل الملف الشخصي” ثم “عرض باسم”، وستظهر بعد ذلك صفحتك على فيس بوك كما لو كنت شخصًا غريبًا تم النقر عليها للتو.

ويمكن أن يكشف هذا عن أى صور أو محتوى قمت بتعيينه على “عام”، وقد تتفاجأ من مقدار ما يمكن للغرباء رؤيته.

لكن يجب ملاحظة أن المنشورات والصور التى أخفيتها فى مخططك الزمنى لا تزال مرئية للجمهور الذى تمت مشاركتها معه فى أماكن أخرى على فيس بوك، مثل موجز الأخبار والبحث”، ولترك هذا العرض، انقر فوق “إنهاء العرض كـ” فى اللافتة.

وإذا كنت غير مرتاح بشأن أى محتوى تشاركه بشكل عام، فيمكنك النقر فوق المشاركات مباشرةً وتغيير إعداداتها إلى “الأصدقاء فقط”، كذلك هناك أيضًا خيار إخفاء المنشورات بحيث لا يزال بإمكانك فقط رؤيتها.

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