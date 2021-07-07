السوق الموازي للدولار ينهار في السودان والبنوك تقدم أسعار تنافسية





شهدت البنوك في العاصمة الخرطوم ومدن الولايات السودانية الإسبوع الجاري، إقبالا كبيرا من حائزي الدولار الذين يرغبون في بيعه، وسجل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، إنخفاضا مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء وأصبح يقدم أسعار أقل من سعر البنوك ، كمؤشر لنجاح نظام السعر الموحد الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري .

ويعتقد بعض المراقبين أن هنالك إجراءات حكومية أدت لإنخفاض الدولار، منها تقييد إستيراد السيارات الصغيرة الذي ساهم في تقليل الطلب على الدولار وتحسين قيمة الجنيه السوداني بالإضافة للحملات الأمنية التي تطارد المتعاملين في النقد خارج النظام المصرفي، مع إلتزام بنك السودان المركزي في توفير الدولار للمستوردين عبر المزادات الأسبوعية، وكذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية.

يوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 450.00 جنيهاً .

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 7 يوليو 448.54710 م، وجاء السعر 450.15320 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 449- 455 جنيه للدولار.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 75.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)