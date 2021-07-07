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رغم إصابته بكورونا أصر على إقامة حفل زفافه.. وهذا ما حصل
سيمثل شاب تونسي أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بولاية قفصة جنوب تونس، لإصراره على إقامة حفل زفاف، رغم معرفته المسبقة بإصابته بفيروس كورونا.
وسيواجه الشاب تهماً عدة، من بينها القتل العمد وتهديد حياة الآخرين بالخطر. فقد أصيب العشرات من المدعوين بكورونا، وتوفيت لاحقاً والدته جراء مضاعفات إصابتها.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت أعلنت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، الحصيلة الأعلى التي تعرفها تونس منذ تفشي الوباء، فقد تم تسجيل 7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 119 حالة وفاة.
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