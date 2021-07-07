رغم إصابته بكورونا أصر على إقامة حفل زفافه.. وهذا ما حصل





سيمثل شاب ​تونس​ي أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بولاية قفصة جنوب تونس، لإصراره على إقامة ​حفل زفاف​، رغم معرفته المسبقة بإصابته بفيروس ​كورونا​.

وسيواجه الشاب تهماً عدة، من بينها القتل العمد وتهديد حياة الآخرين بالخطر. فقد أصيب العشرات من المدعوين بكورونا، وتوفيت لاحقاً والدته جراء مضاعفات إصابتها.

يذكر أن ​وزارة الصحة التونسية​ كانت أعلنت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، الحصيلة الأعلى التي تعرفها تونس منذ تفشي الوباء، فقد تم تسجيل 7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 119 حالة وفاة.

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