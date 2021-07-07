التعايشي لـ”إرما “: الحكومة الانتقالية حريصة على استكمال عملية السلام





شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي حرص الحكومة الانتقالية على استكمال عملية السلام في البلاد.

والأربعاء، أجرى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، مباحثات مع سفيرة هولندا إرما فان ديرن.

وبحث اللقاء مؤتمر نظام الحكم في السودان واستعداد هولندا للمساهمة في قيامه ، باعتباره يمثّل ركنًا أساسيًا في اتّفاق جوبا للسلام ،الى جانب أهمية تطبيق العدالة الإنتقالية.

وتناول اللقاء إمكانية بناء شراكات ترتكز على تجارب البلدين في مجالات التعليم الفني والتقني وفي مجالات الزراعة والبيئة ومشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وفي السياق، أعلنت السفيرة إرما فان ، حرص بلادها على إقامة علاقة استراتيجية مع السودان، ودعمها لجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز