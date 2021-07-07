رئيس الوزراء السوداني: ملتزمون بإرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة خارجيًا





جدّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعهّد حكومته بمتابعة ومراجعة التدّفقات المالية وإرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة خارجيًا من أجلّ تنمية واستقرار البلاد.

والأربعاء، خاطب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقاعة الصداقة ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدّفقات المالية غير المشروعة وذلك بحضور ومشاركة عدد من السادة الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقية ،ومفوضية الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.

وحثّ حمدوك على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيقٍ متكاملٍ وخلق مناخٍ استثماري معافى وآلية وطنية.

وأشار إلى أنّ قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.

باج نيوز