الرئيس التنفيذي للابتكار في جناح السودان في معرض اكسبو يعلن تمديد فترة المشاركة





اقل من ١٠٠ يوم تفصلنا عن معرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي والذي يعد اكبر حدث في العالم بمشاركة ١٩١ دولة ولأول مرة يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والذي سيستمر في الفترة ١/١٠/٢٠٢١ – ٣١/٣/٢٠٢٢. حدثنا المهندس محمد عثمان بلوله – الرئیس التنفیذي للابتكار في جناح السودان في معرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي عن تمديد فترة المشاركة للمبتكرين ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين حتى ٢٣/٧/٢٠٢١ وكما وضح لنا عن طبيعة المشاركة في القسم المختص للابتكار حيث سيشهد تنوع من المشاركات مثل الابتكارات في المجال الحكومي وابتكارات القطاع الخاص وابتكارات الافراد وسيخصص قسم للمؤسسات البحثية والتعليمية وكما سيفتح المجال لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وان معرض اكسبو ٢٠٢٠ دبي يأخذ طابع مميزا نظرا لقربه من السودان وانه اكبر حدث عالمي ينظم بعد جائحة كوفيد ١٩ ولذلك سيكون له طابع خاص. وكما يعد معرض اكسبو افضل فرصة لعرض الانجازات للعالم وتشارك الخبرات وافضل المماراسات عالميا. حيث دعت سابقاً الاستاذة نبوية محمد المفوض العام لمشاركة السودان في معرض إكسبو 2020 دبي جميع المخترعين والمبتكرين السودانيين من داخل وخارج السودان للمشاركة في جناح السودان بمعرض إكسبو 2020 دبي. وكما حدثنا المهندس محمد عثمان بلوله بأن جناح السودان يفتح المجال للإبتكارات والإختراعات التي تستخدم أحدث التقنيات المطبقة والقابلة للعرض والتي تسهم في صناعة المستقبل. وكما تفضل الإبتكارات في المجالات التالية مثل الذكاء الإصطناعي (AI) وإنترنت الاشياء (IoT) والواقع الإفتراضي والواقع المعزز (AR & VR) وسلسلة الكتل (Blockchain) والطائرات بدون طيار والروبوتات والزراعة والإستدامة والتنقل والصحة والحلول المبتكرة للتعافي من جائحة كوفيد-١٩. وكما تستقبل الإبتكارات في المجالات الأخرى ويتم تقييم جدواها وتأثيرها على المجتمع وإرتباطها بطبيعة المعرض. وندعو المشاركين لإرسال طلبات المشاركة الى م. محمد عثمان بلوله قبل تاريخ 23/7/2021 على البريد اللإلكتروني: mohamed@baloola.net

الخرطوم(كوش نيوز)